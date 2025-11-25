Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Microsoft-Anlage 25.11.2025 16:05:09

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microsoft-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microsoft-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Microsoft-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Microsoft-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 53,69 USD. Bei einem Microsoft-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,863 Microsoft-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 474,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 882,85 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 782,85 Prozent.

Der Börsenwert von Microsoft belief sich jüngst auf 3,52 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Canadapanda / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.mehr Nachrichten