Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Microsoft-Anlage
|
25.11.2025 16:05:09
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microsoft-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Microsoft-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 53,69 USD. Bei einem Microsoft-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,863 Microsoft-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 474,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 882,85 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 782,85 Prozent.
Der Börsenwert von Microsoft belief sich jüngst auf 3,52 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Canadapanda / Shutterstock.com
