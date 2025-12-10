Verluste in Paris: CAC 40 zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer

Der CAC 40 zeigt sich derzeit mit negativem Vorzeichen.

Am Mittwoch verliert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,36 Prozent auf 8 023,61 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,459 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,216 Prozent tiefer bei 8 035,09 Punkten in den Handel, nach 8 052,51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8 005,11 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 045,22 Zählern.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 0,930 Prozent. Der CAC 40 lag vor einem Monat, am 10.11.2025, bei 8 055,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, wurde der CAC 40 auf 7 761,32 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, stand der CAC 40 noch bei 7 394,78 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 8,52 Prozent aufwärts. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 117 379 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 308,616 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,69 erwartet. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

