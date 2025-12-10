Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 notiert zum Handelsstart im Minus

Der CAC 40 gibt am dritten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:12 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,16 Prozent schwächer bei 8 039,79 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,459 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,216 Prozent auf 8 035,09 Punkte an der Kurstafel, nach 8 052,51 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 025,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 8 045,22 Einheiten.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der CAC 40 bereits um 0,731 Prozent zurück. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 10.11.2025, den Wert von 8 055,51 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.09.2025, notierte der CAC 40 bei 7 761,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.12.2024, stand der CAC 40 noch bei 7 394,78 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,74 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 17 711 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 308,616 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,69 erwartet. Mit 7,66 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at