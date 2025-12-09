Stellantis Aktie
Börse Paris: CAC 40 schwächelt am Dienstagnachmittag
Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,53 Prozent tiefer bei 8 065,12 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,465 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,111 Prozent höher bei 8 117,43 Punkten, nach 8 108,43 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8 135,98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 8 053,88 Einheiten.
CAC 40 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 7 950,18 Punkten auf. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.09.2025, bei 7 749,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, lag der CAC 40 bei 7 480,14 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,08 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch beträgt derzeit 8 314,23 Punkte. Bei 6 763,76 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Die teuersten Unternehmen im CAC 40
Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 134 077 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 310,047 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien
Die Worldline SA-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,68 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
