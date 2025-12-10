Engie Aktie
Handel in Paris: CAC 40 gibt am Mittag nach
Am Mittwoch notiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,46 Prozent leichter bei 8 015,57 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,459 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,216 Prozent auf 8 035,09 Punkte an der Kurstafel, nach 8 052,51 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8 005,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8 045,22 Punkten.
CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche sank der CAC 40 bereits um 1,03 Prozent. Der CAC 40 erreichte vor einem Monat, am 10.11.2025, den Stand von 8 055,51 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 10.09.2025, einen Wert von 7 761,32 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 10.12.2024, den Stand von 7 394,78 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 legte der Index bereits um 8,41 Prozent zu. Bei 8 314,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 6 763,76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 77 284 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 308,616 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Blick
Unter den CAC 40-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,66 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
