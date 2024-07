Verluste in Wien: ATX Prime verbucht zum Start des Dienstagshandels Abschläge

Um 09:12 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,61 Prozent leichter bei 1 833,17 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,031 Prozent fester bei 1 845,08 Punkten, nach 1 844,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 1 832,69 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1 845,08 Zählern.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime stand am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bei 1 774,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.04.2024, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1 752,98 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, wies der ATX Prime 1 603,23 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,95 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 889,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 664,49 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Addiko Bank (+ 3,06 Prozent auf 20,20 EUR), Flughafen Wien (+ 1,20 Prozent auf 50,60 EUR), Rosenbauer (+ 1,11) Prozent auf 36,40 EUR), Vienna Insurance (+ 0,81 Prozent auf 31,10 EUR) und DO (+ 0,48 Prozent auf 167,80 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Lenzing (-1,98 Prozent auf 32,25 EUR), FACC (-1,97 Prozent auf 7,98 EUR), voestalpine (-1,68 Prozent auf 24,60 EUR), AT S (AT&S) (-1,26 Prozent auf 20,40 EUR) und Verbund (-1,13 Prozent auf 74,25 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Addiko Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 20 374 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 26,786 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im ATX Prime verzeichnet die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

