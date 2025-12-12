Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|
12.12.2025 13:24:10
EQS-DD: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Mag. Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell, buy
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
12.12.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
|Schottenring 30
|1010 Vienna
|Austria
|Internet:
|www.group.vig
|End of News
|EQS News Service
|
102410 12.12.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vienna Insurancemehr Nachrichten
|
12.12.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Schwacher Handel: ATX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.12.25
|Gewinne in Wien: ATX Prime am Freitagnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
12.12.25
|Verluste in Wien: ATX verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
12.12.25
|EQS-DD: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Mag. Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell, buy (EQS Group)
|
12.12.25
|EQS-DD: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Mag. Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell, Kauf (EQS Group)
|
12.12.25
|ATX Prime aktuell: ATX Prime sackt ab (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse Wien: ATX zeigt sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)