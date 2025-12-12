Vienna Insurance Aktie

12.12.2025 13:24:10

EQS-DD: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Mag. Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell, buy




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

12.12.2025 / 13:22 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Mag. Dr.
First name: Gertrude
Last name(s): Tumpel-Gugerell

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the administrative or supervisory body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe

b) LEI
549300JCRU23I1THU176 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: AT0000908504

b) Nature of the transaction
Acquisition

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
56 EUR 534 Units

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
56.0000 EUR 534.0000 Units

e) Date of the transaction
10/12/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Name: BOERSE HAMBURG-LANG&SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR
MIC: HAMN


12.12.2025 CET/CEST
View original content: EQS News















Language: English
Company: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30
1010 Vienna
Austria
Internet: www.group.vig



 
End of News EQS News Service




102410  12.12.2025 CET/CEST





