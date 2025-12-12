Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
|
12.12.2025 13:24:09
EQS-DD: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Mag. Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
12.12.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
|Schottenring 30
|1010 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.group.vig
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
102410 12.12.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vienna Insurancemehr Nachrichten
|
12.12.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Schwacher Handel: ATX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.12.25
|Gewinne in Wien: ATX Prime am Freitagnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
12.12.25
|Verluste in Wien: ATX verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.at)
|
12.12.25
|EQS-DD: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Mag. Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell, buy (EQS Group)
|
12.12.25
|EQS-DD: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Mag. Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell, Kauf (EQS Group)
|
12.12.25
|ATX Prime aktuell: ATX Prime sackt ab (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse Wien: ATX zeigt sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)