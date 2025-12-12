EVN Aktie
WKN: 74105 / ISIN: AT0000741053
|Index-Performance im Blick
|
12.12.2025 12:26:58
Börse Wien: ATX zeigt sich am Freitagmittag schwächer
Um 12:09 Uhr sinkt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,13 Prozent auf 5 166,22 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 150,376 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,012 Prozent fester bei 5 173,74 Punkten, nach 5 173,12 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 165,27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 184,82 Punkten.
ATX-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 1,67 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 12.11.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 931,68 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 12.09.2025, bei 4 647,99 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, bei 3 637,52 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 41,28 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 5 184,82 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern markiert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 4,57 Prozent auf 59,50 EUR), PORR (+ 1,31 Prozent auf 30,95 EUR), BAWAG (+ 0,65 Prozent auf 124,20 EUR), OMV (+ 0,55 Prozent auf 47,50 EUR) und STRABAG SE (+ 0,51 Prozent auf 79,10 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Erste Group Bank (-1,16 Prozent auf 98,40 EUR), DO (-1,02 Prozent auf 193,40 EUR), Andritz (-0,94 Prozent auf 63,30 EUR), Verbund (-0,57 Prozent auf 61,20 EUR) und EVN (-0,56 Prozent auf 26,70 EUR).
Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 173 210 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 38,292 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die CPI Europe-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)mehr Nachrichten
|
12.12.25
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Gewinne in Wien: ATX Prime am Freitagnachmittag in Grün (finanzen.at)
|
12.12.25
|ATX Prime aktuell: ATX Prime sackt ab (finanzen.at)
|
12.12.25
|Börse Wien: ATX zeigt sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
12.12.25
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
11.12.25
|Börse Wien in Grün: Schlussendlich Pluszeichen im ATX Prime (finanzen.at)
|
11.12.25
|Pluszeichen in Wien: ATX Prime mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.12.25
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime klettert mittags (finanzen.at)