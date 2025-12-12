Börse Wien: ATX zeigt sich am Freitagmittag schwächer

Um 12:09 Uhr sinkt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,13 Prozent auf 5 166,22 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 150,376 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,012 Prozent fester bei 5 173,74 Punkten, nach 5 173,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 165,27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5 184,82 Punkten.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der ATX bereits um 1,67 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 12.11.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4 931,68 Punkten. Der ATX lag vor drei Monaten, am 12.09.2025, bei 4 647,99 Punkten. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 12.12.2024, bei 3 637,52 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 41,28 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 5 184,82 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 481,22 Zählern markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 4,57 Prozent auf 59,50 EUR), PORR (+ 1,31 Prozent auf 30,95 EUR), BAWAG (+ 0,65 Prozent auf 124,20 EUR), OMV (+ 0,55 Prozent auf 47,50 EUR) und STRABAG SE (+ 0,51 Prozent auf 79,10 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Erste Group Bank (-1,16 Prozent auf 98,40 EUR), DO (-1,02 Prozent auf 193,40 EUR), Andritz (-0,94 Prozent auf 63,30 EUR), Verbund (-0,57 Prozent auf 61,20 EUR) und EVN (-0,56 Prozent auf 26,70 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 173 210 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 38,292 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die CPI Europe-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

