Schwacher Handel: ATX präsentiert sich schlussendlich schwächer

Am Freitag bewegte sich der ATX via Wiener Börse letztendlich 1,35 Prozent leichter bei 5 103,16 Punkten. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 150,376 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,012 Prozent auf 5 173,74 Punkte an der Kurstafel, nach 5 173,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 184,82 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 100,42 Zählern.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der ATX bereits um 0,433 Prozent. Der ATX notierte noch vor einem Monat, am 12.11.2025, bei 4 931,68 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 12.09.2025, den Wert von 4 647,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.12.2024, wurde der ATX auf 3 637,52 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2025 gewann der Index bereits um 39,55 Prozent. Bei 5 184,82 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 481,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Vienna Insurance (+ 4,22 Prozent auf 59,30 EUR), CA Immobilien (+ 0,71 Prozent auf 22,72 EUR), CPI Europe (+ 0,60 Prozent auf 15,16 EUR), Österreichische Post (+ 0,32 Prozent auf 31,10 EUR) und Verbund (+ 0,08 Prozent auf 61,60 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Erste Group Bank (-4,07 Prozent auf 95,50 EUR), DO (-3,38 Prozent auf 188,80 EUR), Andritz (-1,80 Prozent auf 62,75 EUR), BAWAG (-1,70 Prozent auf 121,30 EUR) und Raiffeisen (-1,64 Prozent auf 37,10 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 500 373 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 38,292 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,38 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

