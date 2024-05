Verluste in Zürich: SMI beginnt Handel mit Verlusten

Der SMI setzt am Donnerstagmorgen nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:12 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 0,13 Prozent auf 11 778,28 Punkte an der SMI-Kurstafel. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,260 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,135 Prozent auf 11 777,78 Punkte an der Kurstafel, nach 11 793,73 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 11 771,88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 11 792,56 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Minus von 1,18 Prozent. Vor einem Monat, am 30.04.2024, wies der SMI 11 260,91 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, wies der SMI einen Stand von 11 438,86 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.05.2023, wies der SMI einen Stand von 11 282,45 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 5,44 Prozent. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 12 050,29 Punkten. Bei 11 064,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Novartis (+ 1,18 Prozent auf 91,58 CHF), Alcon (+ 0,23 Prozent auf 80,18 CHF), Richemont (+ 0,14 Prozent auf 142,45 CHF), Swiss Re (+ 0,09 Prozent auf 113,45 CHF) und Holcim (-0,05 Prozent auf 78,96 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind derweil Roche (-0,91 Prozent auf 227,50 CHF), Kühne + Nagel International (-0,84 Prozent auf 247,70 CHF), Geberit (-0,51 Prozent auf 551,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,49 Prozent auf 49,13 CHF) und Sonova (-0,45 Prozent auf 286,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI weist die Novartis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 188 272 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SMI mit 237,958 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,99 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

