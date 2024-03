Verluste in Zürich: SMI zum Handelsstart im Minus

Am Mittwoch tendiert der SMI um 09:10 Uhr via SIX 0,09 Prozent leichter bei 11 566,81 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,281 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,066 Prozent leichter bei 11 570,11 Punkten in den Handel, nach 11 577,80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SMI bei 11 572,80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 11 562,58 Punkten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Verlust von 0,830 Prozent. Der SMI lag vor einem Monat, am 20.02.2024, bei 11 456,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.12.2023, lag der SMI bei 11 144,88 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.03.2023, lag der SMI noch bei 10 643,64 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3,55 Prozent. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 11 064,90 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Lonza (+ 4,77 Prozent auf 505,20 CHF), Geberit (+ 0,53 Prozent auf 533,20 CHF), Alcon (+ 0,29) Prozent auf 75,36 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,26 Prozent auf 42,04 CHF) und Roche (+ 0,20 Prozent auf 229,50 CHF). Die Verlierer im SMI sind derweil Richemont (-3,54 Prozent auf 134,90 CHF), UBS (-0,54 Prozent auf 27,54 CHF), Swiss Life (-0,28 Prozent auf 633,00 CHF), Partners Group (-0,24 Prozent auf 1 251,50 CHF) und Sonova (-0,22 Prozent auf 269,30 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 191 306 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Nestlé-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 256,356 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Titel im Blick

Unter den SMI-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at