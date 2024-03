Visa verzeichnete in Österreich starkes Wachstum

Der Kreditkartenanbieter Visa verzeichnete 2023 in Österreich bei der Zahl der Transaktionen ein Wachstum von 11 Prozent und beim Zahlungsvolumen ein Plus von 9 Prozent. Damit seien beide Wachstumsraten über dem europaweiten Durchschnitt von 6 bzw. 8 Prozent gelegen, teilte Visa am Mittwoch mit.

kan/tpo