Vodafone Group Aktie
|1,02EUR
|-0,02EUR
|-1,78%
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
Vodafone Group Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Vodafone zwar von 72 auf 80 Pence angehoben, die Aktien aber angesichts ihres hohen Bewertungsaufschlags gegenüber den Wettbewerbern von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analyst Polo Tang nannte in seiner am Montag veröffentlichten Verkaufsempfehlung zudem drei Risiken für die Briten: Zunehmende Glasfaserkonkurrenz in deutschen Mehrfamilienhäusern, Wertverluste der Beteiligung Vantage Towers aufgrund wegfallender Spanien-Umsätze sowie ein Verlust des Roaming-Agreements mit 1&1 im Falle einer Konsolidierung des deutschen Mobilfunkmarkts./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Sell
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
0,80 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
0,92 £
|
Abst. Kursziel*:
-13,18%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
0,90 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,47%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vodafone Group PLCmehr Nachrichten
|
09:29
|Pluszeichen in London: FTSE 100 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
07:34
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Vodafone auf 'Sell' - Ziel hoch auf 80 Pence (dpa-AFX)
|
31.10.25
|FTSE 100-Wert Vodafone Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Vodafone Group von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
30.10.25
|Vodafone-Aktie klettert leicht: Skaylink erworben (dpa-AFX)
|
29.10.25
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse London: FTSE 100 steigt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse London: FTSE 100 letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
28.10.25
|LSE-Handel: FTSE 100 liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Vodafone Group PLCmehr Analysen
|06:31
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:31
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|07.07.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.05.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|27.05.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|06:31
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|24.07.25
|Vodafone Group Underperform
|Bernstein Research
|24.07.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.25
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Vodafone Group Neutral
|UBS AG
|09.07.25
|Vodafone Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Vodafone Group PLC
|1,02
|-1,78%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:15
|Erste Group Bank Equal weight
|Barclays Capital
|09:58
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:56
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|09:55
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|09:55
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|09:53
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|09:53
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|09:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:10
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:10
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:03
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|07:38
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:36
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|Shell Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:29
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:19
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:17
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07:10
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:01
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:37
|Diageo Buy
|UBS AG
|06:34
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:32
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:31
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|06:30
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Raiffeisen Reduce
|Baader Bank
|31.10.25
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|AXA Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|SCHOTT Pharma Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital