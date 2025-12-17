Volkswagen Aktie

WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005

17.12.2025 11:16:00

Volkswagen nimmt Akkuproduktion in Salzgitter auf, zunächst für den VW ID. Polo

Die meisten Elektroauto-Akkus kommen aus China. Der deutsche E-Auto-Marktführer Volkswagen hält seit heute mit einem eigenen milliardenteuren Akkuwerk gegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
