Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
17.12.2025 11:16:00
Volkswagen nimmt Akkuproduktion in Salzgitter auf, zunächst für den VW ID. Polo
Die meisten Elektroauto-Akkus kommen aus China. Der deutsche E-Auto-Marktführer Volkswagen hält seit heute mit einem eigenen milliardenteuren Akkuwerk gegen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
