Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
|
22.09.2025 10:13:38
Vor Trump-Treffen: Türkei schafft extra Zölle auf einige US-Importe ab
ANKARA (dpa-AFX) - Wenige Tage vor seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan im Jahr 2018 verhängte zusätzliche Zölle auf manche US-Importe aufgehoben. Das geht aus dem offiziellen Gesetzesblatt der Türkei hervor. Ankara hatte die etwa für Autos, Alkohol, Kosmetik oder Tabak bestimmten Strafzölle in Trumps erster Amtszeit verhängt. Dies geschah damals als Vergeltung für US-Zölle im Rahmen eines Konflikts um einen in der Türkei festgehaltenen US-Pastor.
Bei dem Gespräch in Washington am Donnerstag soll es nach Angaben Trumps um den Kauf von Boeing-Flugzeugen sowie um US-Kampfjets gehen. Ankara strebt den Erwerb von 40 neuen F-16-Maschinen an. Zudem hofft Erdogan auf eine Rückkehr seines Landes in das F-35-Programm, aus dem die USA die Türkei nach dem Kauf des russischen Luftabwehrsystems S-400 ausgeschlossen hatten./apo/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Boeing Co.mehr Nachrichten
|
10:13
|Vor Trump-Treffen: Türkei schafft extra Zölle auf einige US-Importe ab (dpa-AFX)
|
19.09.25
|Trump: Empfange Erdogan nächste Woche im Weißen Haus - Boeing-Deal in Sicht (dpa-AFX)
|
15.09.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Boeing von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.09.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.09.25
|Minuszeichen in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.09.25
|Boeing räumt weitere Verzögerung beim Großraumjet 777-9 ein (Spiegel Online)
|
11.09.25
|Gewinne in New York: Dow Jones schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
11.09.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Boeing Co.mehr Analysen
|19.09.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|19.09.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|19.09.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|183,10
|0,37%