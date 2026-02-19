Realty Income Aktie

Realty Income für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899744 / ISIN: US7561091049

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.02.2026 13:30:00

Vornado Realty Trust Could Soar If These 2 Things Go Right

Vornado Realty Trust (NYSE: VNO) has lost 30% of its value over the past year. The real estate investment trust (REIT) has battled a barrage of headwinds, including persistently high interest rates and challenging office market conditions. While the office REIT has been under pressure over the past year, it could soar if its two main headwinds turn into tailwinds.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Realty Income Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Realty Income Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Realty Income Corp. 55,46 -0,18% Realty Income Corp.
Vornado Realty Trust 29,38 -1,18% Vornado Realty Trust
Vornado Realty Trust 5 2-5 % Cum Red Pfd Shs (L) 18,42 0,00% Vornado Realty Trust 5 2-5 % Cum Red Pfd Shs (L)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:03 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX wenig bewegt -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt pendelt am Freitag um die Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich unterdessen höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen