Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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26.03.2026 13:39:00
VW-Markenchef Thomas Schäfer beendet die Ära der Touch-Bedienelemente
Volkswagens Markenchef Thomas Schäfer sagt, die Ära der berührungsempfindlichen Bedienelemente sei endgültig vorbei.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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