NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
20.11.2025 22:47:14
Wall Street schließt im Minus: Gute Nvidia-Bilanzen bleiben Strohfeuer
Die glänzenden Geschäftszahlen von Branchenprimus Nvidia halten die US-Anleger nicht dauerhaft bei guter Laune. Auch die Skepsis der Fed für eine Zinssenkung im Dezember drückt auf die Stimmung. Dass die Konjukturdaten wegen des Shutdowns veraltet sind, dürfte die Währungshüter vorsichtig stimmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
20.11.25
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
20.11.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
20.11.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab (finanzen.at)
|
20.11.25