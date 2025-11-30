Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
30.11.2025 06:04:00
Weg von Microsoft: Abgeordnete fordern digitale Souveränität im EU-Parlament
Eine fraktionsübergreifende Gruppe von Volksvertretern appelliert ans EU-Parlament, die Nutzung von MS 365 zugunsten einer europäischen Alternative aufzugeben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
