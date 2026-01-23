AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
23.01.2026 18:00:00
Weitere AMD Ryzen 7 9800X3D fallen aus
In den vergangenen Wochen häuften sich defekte Ryzen 7 9800X3D auf Asus-Mainboards. Der Hersteller startet eine Untersuchung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
