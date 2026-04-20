AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Quartalsprognose 20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AMD (Advanced Micro Devices) legt Quartalsergebnis vor

Erste Schätzungen: AMD (Advanced Micro Devices) legt Quartalsergebnis vor

Demnächst gewährt AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Bücher.

AMD (Advanced Micro Devices) gibt voraussichtlich am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

43 Analysten schätzen, dass AMD (Advanced Micro Devices) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 40 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 9,85 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 32,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 7,44 Milliarden USD eingefahren.

Die Schätzungen von 49 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,81 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,65 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 46 Analysten von durchschnittlich 47,15 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 34,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

mehr Analysen
24.02.26 AMD Market-Perform Bernstein Research
05.11.25 AMD Buy UBS AG
07.05.25 AMD Kaufen DZ BANK
22.04.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
05.02.25 AMD Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 233,20 -1,31% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün
Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen