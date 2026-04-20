AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|Quartalsprognose
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AMD (Advanced Micro Devices) legt Quartalsergebnis vor
AMD (Advanced Micro Devices) gibt voraussichtlich am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
43 Analysten schätzen, dass AMD (Advanced Micro Devices) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,28 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 40 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 9,85 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 32,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 7,44 Milliarden USD eingefahren.
Die Schätzungen von 49 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,81 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,65 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 46 Analysten von durchschnittlich 47,15 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 34,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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