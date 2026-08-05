Western Digital Corp Q4 Income Climbs

(RTTNews) - Western Digital Corp (WDC) announced a profit for its fourth quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $3.195 billion, or $8.21 per share. This compares with $243 million, or $0.67 per share, last year.

Excluding items, Western Digital Corp reported adjusted earnings of $1.382 billion or $3.56 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 43.8% to $3.747 billion from $2.605 billion last year.

Western Digital Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $3.195 Bln. vs. $243 Mln. last year. -EPS: $8.21 vs. $0.67 last year. -Revenue: $3.747 Bln vs. $2.605 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 4.00 To $ 4.15 Next quarter revenue guidance: $ 4.1 B To $ 4.2 B

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