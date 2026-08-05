Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|
05.08.2026 22:21:11
Western Digital Corp Q4 Income Climbs
(RTTNews) - Western Digital Corp (WDC) announced a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $3.195 billion, or $8.21 per share. This compares with $243 million, or $0.67 per share, last year.
Excluding items, Western Digital Corp reported adjusted earnings of $1.382 billion or $3.56 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 43.8% to $3.747 billion from $2.605 billion last year.
Western Digital Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.195 Bln. vs. $243 Mln. last year. -EPS: $8.21 vs. $0.67 last year. -Revenue: $3.747 Bln vs. $2.605 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 4.00 To $ 4.15 Next quarter revenue guidance: $ 4.1 B To $ 4.2 B
All values are from continuing operations
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Western Digital Corp.
|
07.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
07.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|NASDAQ-Handel: mittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
07.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
06.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
06.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Western Digital Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Western Digital Corp.
|377,30
|-4,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.