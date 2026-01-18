Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
18.01.2026 03:00:00
What Tesla Needs to Prove in 2026
Tesla (NASDAQ: TSLA) finished 2025 with another winning performance, albeit at a more muted pace. The electric-vehicle (EV) stock was up 11% last year. But over the past decade, as of Jan. 15, it's up a jaw-dropping 3,130%, which helps to explain its massive market cap of $1.4 trillion. This is one of the most valuable companies in the world.The shares aren't cheap at all, unsurprisingly. Investors who want to own the business must be comfortable paying a price-to-earnings ratio of 292. That's a sky-high valuation that makes it clear that the market has huge expectations about what the future holds. It's important that the company makes progress in critical areas. Here's are two things Tesla needs to prove in 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Tesla
|
17.01.26
|Elon Musk verlangt bis zu 109,4 Milliarden Dollar von OpenAI (Spiegel Online)
|
15.01.26
|Nach der Rally 2025: Warum Experten bei der Tesla-Aktie 2026 vorsichtig bleiben (finanzen.at)
|
15.01.26
|SpaceX partner EchoStar struggles to reach escape velocity (Financial Times)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Tesla öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.01.26
|S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.01.26
|Parallelen zu Tesla: Ist Palantir auf dem Weg zur Kult-Aktie? (finanzen.at)
|
09.01.26
|Tesla-Aktie vor Schlüsseljahr 2026? Wedbush-Analyst sieht Wendepunkt durch Robotaxis (finanzen.at)
|
09.01.26
|Skoda verdoppelt Marktanteil - Tesla ist Verlierer des Jahres (Spiegel Online)
Analysen zu Tesla
|15.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|15.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|22.12.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.12.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|15.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|377,30
|-0,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.