Baker Hughes Aktie
WKN DE: A2DUAY / ISIN: US05722G1004
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19.11.2026 17:23:36
What's Going On With Baker Hughes Stock Thursday?
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Nachrichten zu Baker Hughes Inc.
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16.11.26
|S&P 500-Papier Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baker Hughes von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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09.11.26
|S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: Hätte sich eine Baker Hughes-Kapitalanlage von vor einem Jahr gerechnet? (finanzen.at)
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02.11.26
|S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Baker Hughes von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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28.10.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
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28.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
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28.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 steigt (finanzen.at)
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28.10.26
|NYSE-Handel: So performt der S&P 500 am Mittag (finanzen.at)
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28.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Anleger greifen zu (finanzen.at)
Analysen zu Baker Hughes Inc.
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|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
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