Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
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18.09.2026 17:21:16
What's Going On With Western Digital Stock Friday?
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Nachrichten zu Western Digital Corp.
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15.09.26
|S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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11.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
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11.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
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11.09.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 auf grünem Terrain (finanzen.at)
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10.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
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08.09.26
|S&P 500-Titel Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Western Digital-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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03.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
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03.09.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Western Digital Corp.
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|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,70
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|Western Digital Corp.
|384,10
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.