American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|
16.12.2025 12:05:00
Where Will American Express Be in 5 Years?
It seems like there are an unlimited number of companies out there offering credit cards. That might be the case, but American Express (NYSE: AXP) stands out above the crowd. Founded in 1850, the business has carved out a dominant position at the premium end of the market. And this has resulted in durable success.This financial stock has generated a total return of 238% in the past five years (as of Dec. 12), crushing the overall market. Where will American Express be five years from now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Express Co.mehr Nachrichten
|
11.12.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
11.12.25
|Handel in New York: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.12.25
|Zuversicht in New York: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
10.12.25
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
|
10.12.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
09.12.25
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones am Dienstagmittag in Grün (finanzen.at)
|
09.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in American Express von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu American Express Co.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|American Express Co.
|324,75
|-0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger verhalten in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.