American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
|
07.02.2026 17:37:00
Where Will American Express Stock Be in 3 Years?
American Express (NYSE: AXP) is on a roll. As of Feb. 5, 2026, the financial services veteran's stock has gained 20% over the past six months, doubled over the past three years, and tripled over the past five years. These market-beating gains put it far ahead of archrivals Visa (NYSE: V) and Mastercard (NYSE: MA) in all three periods.The company's focus on premium services and excellent customer service is paying off. But that's a history lesson, not an investment thesis. Can American Express keep outrunning its rivals and the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) in the next three years?The recent Q4 2025 earnings call holds some clues.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
