Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
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10.09.2026 14:07:01
Where Will Nebius Stock Be in 3 Years?
Shares of Nebius Group (NASDAQ:NBIS) jumped again on Tuesday, after Palantir Technologies named the artificial intelligence (AI) cloud company its preferred partner for sovereign AI (AI that customers control themselves). That extended the stock's one-week gain to about 15% as of this writing.
Even after the run, shares trade around $244, about 19% below their 52-week high.
But I can't think of another company this young that discloses this much about its future. Those disclosures are enough to sketch a realistic range three years out.
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