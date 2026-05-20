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WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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20.05.2026 03:19:00

Where Will Sandisk Stock Be in 5 Years?

Sandisk (NASDAQ: SNDK) is the type of stock that growth-focused investors dream about. If you had bet $10,000 on the company just 12 months ago, you would have $327,200 today -- a return of roughly $3,272% that has been driven by optimism about the surging demand for memory and data storage hardware for artificial intelligence (AI).But past performance doesn't guarantee future results. And investors who missed the big rally will be curious to know if Sandisk can maintain its explosive momentum. Let's dig deeper into the pros and cons of the company to decide what the next five years might have in store.For regular consumers, Sandisk is probably most recognizable for its USB flash drives, memory cards, and portable SSDs, which help people store things like documents and photos outside of their computers. But in the enterprise space, the company has become a leader in high-performance memory and storage solutions, which are vital for data centers that need to serve surging demand for generative AI-related workloads. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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