Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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06.07.2026 18:25:00
Where Will SpaceX Be in 3 Years?
Predicting any company's next three years is an impossible task, but doing so for Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) is perhaps especially so.SpaceX's rocket launches, Starlink satellite internet service, and artificial intelligence (AI) data center business are distinct businesses that could define the company in the coming years. And all will take an immense amount of resources to continue growing.Still, it's worth considering how each might look three years from now. Here's where SpaceX could be.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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