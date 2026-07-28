Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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29.07.2026 00:00:00
Where Will Tesla Stock Be in 5 Years?
Tesla (NASDAQ: TSLA) released its second-quarter update on July 22. The company's deliveries increased by a healthy 25% year over year to 480,126, the best year-over-year growth it had registered in nearly two years. Tesla's revenue came in at $28.2 billion, 26% higher than the year-ago period.However, Tesla's earnings per share dropped 3% year over year to $0.32, as the company's decision to invest in several ongoing projects, including humanoid robots and robotaxis, compressed profits and margins. Tesla is no longer just an electric vehicle (EV) maker. Could the company make enough headway in other markets over the next five years to significantly improve the business? Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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