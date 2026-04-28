AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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28.04.2026 16:58:31
Why Advanced Micro Devices Stock Just Dropped
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) stock tumbled 4.8% through 10:45 a.m. ET this morning.You can probably thank OpenAI for that.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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28.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
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27.04.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
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27.04.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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27.04.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
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24.04.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
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24.04.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.at)
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24.04.26
|Zuversicht in New York: So steht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
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24.04.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.25
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.25
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.25
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|280,65
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