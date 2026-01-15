AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
15.01.2026 17:26:19
Why Advanced Micro Devices Stock Popped Today
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) stock soared 6% through 11:10 a.m. ET Thursday after its semiconductor chips manufacturer, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE: TSM), reported strong Q4 2025 earnings.TSMC earned $2.98 per share on sales of $32.7 billion in Q4, blowing away analyst estimates. AMD forecast continued "strong demand for our leading-edge process technologies" in Q1 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
15.01.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 mittags in Grün (finanzen.at)
|
15.01.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
15.01.26
|White House sets tariffs to take 25% cut of Nvidia and AMD sales in China (Financial Times)
|
15.01.26
|White House sets tariffs to take 25% cut of Nvidia and AMD sales in China (Financial Times)
|
14.01.26
|S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Handel: S&P 500 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
13.01.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|05.11.25
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|AMD Buy
|UBS AG
|07.05.25
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.01.24
|AMD Buy
|UBS AG
|22.04.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.25
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.24
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.24
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|200,05
|2,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.