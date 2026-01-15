AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

15.01.2026 17:26:19

Why Advanced Micro Devices Stock Popped Today

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) stock soared 6% through 11:10 a.m. ET Thursday after its semiconductor chips manufacturer, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE: TSM), reported strong Q4 2025 earnings.TSMC earned $2.98 per share on sales of $32.7 billion in Q4, blowing away analyst estimates. AMD forecast continued "strong demand for our leading-edge process technologies" in Q1 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
