AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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21.05.2026 00:35:11
Why Advanced Micro Devices Stock Was a big Winner on Wednesday
A broad rally in beaten-down software stocks, combined with a positive analyst note, helped Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) stock to rise by over 8% on Wednesday. Another factor positively affecting sentiment was the company's position as an incumbent chipmaker, on a day when the most high-profile company in that space reported earnings.AMD was already benefiting from the generally positive momentum in software titles because, all things being equal, the better that segment of the tech market performs, the better the business of semiconductor companies. Previously, legacy software businesses had been hammered over fears of disruption from artificial intelligence (AI) models that could do their work faster and cheaper. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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20.05.26
|Börse New York: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
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20.05.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
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20.05.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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20.05.26
|Börse New York: Anleger lassen NASDAQ 100 steigen (finanzen.at)
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20.05.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
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15.05.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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13.05.26
|S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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08.05.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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|DZ BANK
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|Barclays Capital
|06.05.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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