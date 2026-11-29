Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
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29.11.2026 20:06:43
Why Airbnb Has Been Such a Disappointment the Past 5 Years
If you bought Airbnb (NASDAQ: ABNB) five years ago, you haven't been super happy about it.
The stock's five-year total return has been a loss of about 3%, while the S&P 500 returned about 65%. That is the kind of gap that makes investors wonder what went wrong with the business.
Here is the uncomfortable answer: nothing did, and that is the lesson.
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Nachrichten zu Airbnb
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27.11.26
|S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Airbnb-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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13.11.26
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13.11.26
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13.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
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13.11.26
|S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Airbnb von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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13.11.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
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11.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
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11.11.26
|NYSE-Handel: S&P 500 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.