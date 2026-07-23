Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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23.07.2026 18:24:30

Why Alphabet Stock Crashed Today

Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) stock tumbled 7.4% through 11:20 a.m. ET Thursday despite absolutely steamrolling analyst forecasts for Q2 earnings. Expected to earn just $2.88 per share on $116.5 billion in sales, Alphabet reported profits of $9.11, and sales of $119.8 billion -- both well ahead of expectations. So why is Alphabet stock crashing in response?Image source: Google.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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