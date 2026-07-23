Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
23.07.2026 18:24:30
Why Alphabet Stock Crashed Today
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) stock tumbled 7.4% through 11:20 a.m. ET Thursday despite absolutely steamrolling analyst forecasts for Q2 earnings. Expected to earn just $2.88 per share on $116.5 billion in sales, Alphabet reported profits of $9.11, and sales of $119.8 billion -- both well ahead of expectations. So why is Alphabet stock crashing in response?Image source: Google.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
24.07.26
|Waymo explores split with Uber as robotaxi tensions deepen (Financial Times)
|
24.07.26
|Alphabet – Investoren quittieren erneute Anhebung der Investitionsprognose mit Verkäufen (NewsTool)
|
24.07.26
|Alphabet – Investoren quittieren erneute Anhebung der Investitionsprognose mit Verkäufen (NewsTool)
|
23.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
23.07.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
23.07.26