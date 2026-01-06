AngioDynamics Aktie
WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017
|
06.01.2026 17:04:14
Why AngioDynamics Stock Is Sinking Today
Shares of AngioDynamics (NASDAQ: ANGO) were sinking 13.1% as of 11:02 a.m. ET. The sell-off came after the medical technology company announced its third-quarter results before the market open.Those results were actually quite good. AngioDynamics reported Q3 revenue of $79.4 million, up 8.8% year-over-year on a pro forma basis and higher than the consensus Wall Street estimate of $76.4 million. The company posted an adjusted loss of $59,000, which amounted to roughly $0.00 per share. Analysts expected an adjusted net loss of $0.10 per share. So why did this medical device stock sell off so heavily? Probably because AngioDynamics announced the unexpected retirement of CEO Jim Clemmer.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AngioDynamics Inc.mehr Nachrichten
|
06.01.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels stärker (finanzen.at)
|
06.01.26
|Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite steigen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
06.01.26
|Optimismus in New York: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
05.01.26
|Ausblick: AngioDynamics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
31.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte ein AngioDynamics-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel AngioDynamics-Aktie: So viel hätte eine AngioDynamics-Kapitalanlage von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
17.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier AngioDynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AngioDynamics-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)