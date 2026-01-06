Why AngioDynamics Stock Is Sinking Today

AngioDynamics Aktie

WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017

06.01.2026 17:04:14

Shares of AngioDynamics (NASDAQ: ANGO) were sinking 13.1% as of 11:02 a.m. ET. The sell-off came after the medical technology company announced its third-quarter results before the market open.Those results were actually quite good. AngioDynamics reported Q3 revenue of $79.4 million, up 8.8% year-over-year on a pro forma basis and higher than the consensus Wall Street estimate of $76.4 million. The company posted an adjusted loss of $59,000, which amounted to roughly $0.00 per share. Analysts expected an adjusted net loss of $0.10 per share. So why did this medical device stock sell off so heavily? Probably because AngioDynamics announced the unexpected retirement of CEO Jim Clemmer.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
