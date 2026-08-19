Nebius Aktie
WKN DE: A1JGSL / ISIN: NL0009805522
|
19.08.2026 18:55:27
Why Are Nebius Shares Trading Lower On Wednesday?
This article Why Are Nebius Shares Trading Lower On Wednesday? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nebius
|
19.08.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
19.08.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
19.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
17.08.26
|Microsoft, Nebius, E.ON, RWE, Rheinmetall, Allianz, Adidas - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
17.08.26
|Microsoft, Nebius, E.ON, RWE, Rheinmetall, Allianz, Adidas - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
|
17.08.26
|RTS-Titel Nebius-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nebius von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
14.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Nebius
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nebius
|188,12
|-2,12%