Ballard Power Aktie
WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085
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16.11.2026 21:12:27
Why Ballard Power Systems Stock Is Powering Down Today
Showing no signs of recovering from its 8.8% slide last week, Ballard Power Systems (NASDAQ:BLDP) is off to an inauspicious start this week after reporting disappointing third-quarter financial results.
As of 1:51 p.m. ET, Ballard shares are down 11.8%.
Image source: Getty Images.
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