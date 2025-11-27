UnitedHealth Aktie
WKN: 869561 / ISIN: US91324P1021
|
27.11.2025 10:44:00
Why Billionaire David Tepper Just Sold 92% of UnitedHealth Group and Is Buying These 3 Stocks Instead
Billionaire David Tepper's Appaloosa hedge fund has 45 holdings. That's large enough to be diversified. However, it's still small enough that it matters significantly which individual stocks and exchange-traded funds (ETFs) are in Appaloosa's portfolio. When Tepper slashes a position in a given stock and loads up on others, it's worth noting. The hedge fund manager did just that in the third quarter of 2025. Here's why Tepper sold 92% of UnitedHealth Group (NYSE: UNH) and is buying three other stocks instead. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
