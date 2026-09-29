Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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29.09.2026 16:10:27
Why Boeing Stock Just Bounced Back
Boeing (NYSE: BA) stock had a bad case of the Mondays, er, Monday. Shares closed down nearly 7% after The Wall Street Journal reported that Boeing has identified a new "software glitch" on its 737 MAX airliners. Soon after, we learned the Federal Aviation Administration will postpone certification of the 737 MAX 10 airliner pending resolution of the glitch.
But Tuesday is a new day. And today, Boeing stock is up 2.8%.
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