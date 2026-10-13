Boeing Aktie
|166,52EUR
|-3,32EUR
|-1,95%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für September auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Der Anstieg im Vergleich zum Vormonat auf 43 Max-Flugzeuge und 8 Flugzeuge des Typs 787 sei insgesamt positiv für die Marktstimmung, da der Flugzeugbauer für dieses Jahr mit stabileren Auslieferungsraten rechne, schrieb Ken Herbert am Dienstag. Beide Modelle seien auch entscheidend für die Erwirtschaftung des freien Barmittelzuflusses./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 12:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 12:20 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 265,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 186,69
|
Abst. Kursziel*:
41,95%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 186,60
|
Abst. Kursziel aktuell:
42,02%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
20:34
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 265 Dollar (dpa-AFX)
|
20:03
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
18:01
|Schwacher Handel: Dow Jones mittags im Minus (finanzen.at)
|
16:01
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
12.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: Boeing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
08.10.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 265 Dollar (dpa-AFX)
|
08.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Boeing Co.
|19:18
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:18
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:18
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|166,52
|-1,95%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:18
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19:28
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:18
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|18:04
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:54
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|17:08
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:02
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:59
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:41
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:36
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|16:31
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:22
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:21
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14:57
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:49
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:47
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14:20
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13:20
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|13:16
|ABB Neutral
|UBS AG
|13:15
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:14
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:13
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|13:10
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13:09
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:55
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|12:55
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:27
|Fielmann Add
|Baader Bank
|12:26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|12:11
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|11:56
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:08
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|11:06
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10:52
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10:11
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:00
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research