Boeing Aktie
|171,04EUR
|1,14EUR
|0,67%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
12.10.2026 13:05:49
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Boeing von 298 auf 278 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Douglas S. Harned begründete das neue Kursziel am Montag mit geringeren Umsatzprognosen für die Zivilflugzeugsparte (BCA) des Herstellers und einem geringeren freien Barmittelfluss./ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 07:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 07:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 278,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 190,37
|
Abst. Kursziel*:
46,03%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 190,37
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,03%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|171,04
|0,67%
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|12:24
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|12:11
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12:10
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:46
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
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|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
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|Barclays Capital
|09:32
|Philips Sector Perform
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|09:23
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:23
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|09:01
|PUMA Buy
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|09:01
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|08:45
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Enel Overweight
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|08:44
|RWE Overweight
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|08:43
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|08:06
|National Grid Overweight
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|08:01
|OHB Buy
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|08:00
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|09.10.26
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|09.10.26
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