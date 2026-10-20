Boeing Aktie

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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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20.10.2026 22:43:44

Boeing wins approval for Max 10 jet in boost for turnaround efforts

Long-awaited certification will help US planemaker compete with Airbus as airlines seek larger and more efficient aircraftWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Boeing Co. 171,44 1,34% Boeing Co.

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