Chevron Aktie
WKN: 852552 / ISIN: US1667641005
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10.08.2026 16:30:59
Why Chevron Stock Popped on Monday
War. Huh? What is it good for? Well, apparently it's good for oil prices and oil stocks -- Chevron (NYSE: CVX) in particular.Global demand for oil amid Mideast turmoil spurred Chevron to raise its production forecast to between 4 million and 4.1 million barrels per day for this year, as TheFly.com reported late Friday. At the same time, Chevron advised that its capital spending will be closer to $18 billion than $19 billion. Investors liked the news, and Chevron stock is up 3.2% through 10:15 a.m. ET this morning.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|01.11.24
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|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
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|Chevron Corp.
|168,54
|4,63%
|Chevron Corporation Cert Deposito Arg Repr 0.125 Shs
|18 380,00
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