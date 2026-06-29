Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
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30.06.2026 00:30:18
Why Comcast Stock Rallied Today
Shares of Comcast (NASDAQ: CMCSA) rose on Monday after the entertainment conglomerate announced plans to spin off its NBCUniversal media assets. Image source: Getty Images.Comcast intends to split into two separate companies.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Comcast Corp. (Class A)
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|Comcast Corp. (Class A)
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