Constellation Energy Aktie
WKN DE: A3DCXB / ISIN: US21037T1097
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23.07.2026 00:14:17
Why Constellation Energy Stock Blasted Higher on Wednesday
Constellation Energy (NASDAQ: CEG) stock was true to its name on Wednesday, as investors energetically traded it almost 5% higher. This was part of a broader rally in nuclear stocks, on the back of a splashy deal signed between the U.S. government and a key ally, plus reports of a new top-down initiative to spur power plant build-outs in this country.The Trump administration announced Wednesday that it had signed a long-term deal to help develop nuclear technology with Saudi Arabia. The 30-year pact formalizes nuclear cooperation between the two nations and pushes several U.S. energy companies into leading roles in build-outs in the strategic Middle Eastern country. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
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