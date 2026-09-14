CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
|
14.09.2026 18:41:50
Why CrowdStrike Stock Rocketed Higher Today
Shares of CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) were trading sharply higher on Monday, soaring as much as 15.4% in early trading and were still up 15.2% as of 12:22 p.m. ET.
The catalyst that sent the cybersecurity stock higher was a call by industry insiders to slow the development of artificial intelligence (AI).
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CrowdStrike
|
14.09.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.at)
|
14.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 fällt am Montagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
14.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 in Rot (finanzen.at)
|
14.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Start (finanzen.at)
|
11.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11.09.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
Analysen zu CrowdStrike
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CrowdStrike
|201,00
|-1,47%