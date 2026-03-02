Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
02.03.2026 17:42:40
Why Did Alphabet Stock Drop Today?
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) stock slipped 2.1% through 11:25 a.m. ET Monday on broader market worries over war breaking out in Iran, and across the Mideast, over the weekend.But isn't there more reason to buy Alphabet stock today than to sell it?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
